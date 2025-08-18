Çin, Taiyuan'dan Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, Taiyuan'dan Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden, dokuzuncu alçak Dünya yörünge uydu grubunu başarıyla fırlattı. Uydular, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya gönderildi.

TAİYUAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi.

İnternet kümesi oluşturacak türünün dokuzuncu örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15'te uzaya fırlatıldı.

Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarılı bir şekilde yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 590. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
