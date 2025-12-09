Çin Uzaya Yeni İnternet Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 roketi ile 15 yeni alçak yörünge internet uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
TAİYUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle salı günü Beijing saatiyle 06.11'de fırlatılan 15. alçak yörünge internet uydu grubu başarılı şekilde önceden belirlenen yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 613. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel