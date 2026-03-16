Çin, Uzaya Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Gönderdi

Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya Yaogan-50 02 uydusunu başarıyla gönderdi. Uydu, arazi taramaları ve afet önleme gibi alanlarda kullanılacak.

TAİYUAN, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Pazar günü yerel saatle 21.22'de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-50 02 uydusu, planlanan yörüngeye yerleştirildi. Fırlatma görevinin tam bir başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Uydu ağırlıklı olarak arazi taramaları, ürünlerin verim tahminleri ve afet önleme ve yardım çalışmaları yürütmekte kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 633. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
