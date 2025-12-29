Haberler

Çin: Son Askeri Tatbikatlar, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Yanlısı Ayrılıkçı Faaliyetleri ve Dış Müdahaleleri Hedef Alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatların bağımsızlık yanlısı faaliyetler ve dış müdahaleleri hedef aldığını açıkladı.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun düzenlemekte olduğu askeri tatbikatlarla özellikle "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin ve dış müdahalelerin hedeflendiğini söyledi.

Chen pazartesi günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı birden çok kuvvetin katılımıyla Taiwan Adası çevresinde başlatılan "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçler ile dış unsurlar arasındaki gizli işbirliğinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkat çeken Chen, söz konusu tatbikatların bu işbirliğini engellemeyi ve temelde ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı