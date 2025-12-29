Çin: Son Askeri Tatbikatlar, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Yanlısı Ayrılıkçı Faaliyetleri ve Dış Müdahaleleri Hedef Alıyor

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun düzenlemekte olduğu askeri tatbikatlarla özellikle "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlerin ve dış müdahalelerin hedeflendiğini söyledi.

Chen pazartesi günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı birden çok kuvvetin katılımıyla Taiwan Adası çevresinde başlatılan "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçler ile dış unsurlar arasındaki gizli işbirliğinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkat çeken Chen, söz konusu tatbikatların bu işbirliğini engellemeyi ve temelde ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını belirtti.