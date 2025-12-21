Haberler

Anakara Sahil Güvenlik Birimleri, Xiamen-Kinmen Sularında Düzeni Sağlamak İçin Devriye Geziyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Xiamen-Kinmen sularında düzenli devriye görevlerinin denizcilik düzenini koruduğunu açıkladı. Chen, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve bu suların geleneksel balıkçılık alanı olarak kullanıldığını belirtti.

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, anakara sahil güvenlik birimlerinin Xiamen-Kinmen sularında düzenli olarak gerçekleştirdiği devriye görevlerinin denizcilik alanındaki faaliyetlerin düzenini korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Chen açıklamayı, Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kenti açıklarında bulunan ve Taiwan bölgesi tarafından yönetilen Kinmen adası yakınlarındaki sözde "yasak sularda" anakara sahil güvenlik güçlerine ait kolluk kuvvetlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği devriye görevleriyle ilgili soru üzerine yaptı.

Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu'nun Çin'in birer parçası olduğunu belirten Chen, Xiamen-Kinmen sularının uzun süredir Taiwan Boğazı'nın her iki tarafı için geleneksel balıkçılık alanı olarak kullanıldığını ve sözde "yasak veya kısıtlı suların" var olmadığını ifade etti.

Chen, söz konusu devriyelerin Taiwan Boğazı'nın karşı yakasındaki balıkçıların da can ve mal güvenliğini koruduğunu vurguladı.

Sözcü ayrıca, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinden, anakara balıkçı tekneleri ve mürettebatının keyfi olarak gözaltına alınmasına ve anakara balıkçılarına yönelik tehlikeli ve şiddet içeren muameleye son vermesini istedi.

Chen, "Aksi takdirde DPP yetkilileri sonuçlarına katlanmak zorunda kalır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
