Haberler

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü: Taiwan Sorunu Çin'in İç Meselesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu sorunun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu belirtti. ABD'nin Venezuela'daki müdahalelerini eleştirerek, dış güçlere güvenilemeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu yineledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya saldırısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin zorla yakalanması ve bu gelişmelerin Taiwan için anlamı konusunda ABD medyasında çıkan yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, Taiwan sorununun çözüme kavuşturulmasının, Çin halkının kendi meselesi ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı bir dava olduğunu vurguladı.

"Dış güçlere güvenilemez" diyen Zhu, dış güçlere bel bağlayarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına giren Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, dış güçlerce kullanılıp bir kenara atılacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti