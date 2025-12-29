Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası Çevresinde Savaşa Hazırlık Devriyelerine Başladı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası çevresinde deniz ve hava kuvvetleri ile savaş hazırlıkları yapıyor. Komutanlık sözcüsü Shi Yi, birliklerin manevra yeteneklerinin test edileceğini duyurdu.
NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, Taiwan Adası çevresinde savaşa hazırlık devriyeleri yürütmek üzere deniz ve hava kuvvetlerinin görevlendirildiğini söyledi.
Shi pazartesi günü yaptığı açıklamada gemi ve uçakların farklı yönlerden ve yakın mesafeden Taiwan Adası civarına yaklaşacaklarını belirtti.
Shi, birliklerin hızlı manevralarda bulunma, çok boyutlu vaziyet alma ve sistematik abluka ve kontrol altına alma yeteneklerinin test edilmesinin amaçlandığını vurguladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel