Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası Çevresinde Savaşa Hazırlık Devriyelerine Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası çevresinde deniz ve hava kuvvetleri ile savaş hazırlıkları yapıyor. Komutanlık sözcüsü Shi Yi, birliklerin manevra yeteneklerinin test edileceğini duyurdu.

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, Taiwan Adası çevresinde savaşa hazırlık devriyeleri yürütmek üzere deniz ve hava kuvvetlerinin görevlendirildiğini söyledi.

Shi pazartesi günü yaptığı açıklamada gemi ve uçakların farklı yönlerden ve yakın mesafeden Taiwan Adası civarına yaklaşacaklarını belirtti.

Shi, birliklerin hızlı manevralarda bulunma, çok boyutlu vaziyet alma ve sistematik abluka ve kontrol altına alma yeteneklerinin test edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira

Cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin TL ceza