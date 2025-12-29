Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Çin'in Taiwan Bölgesi Çevresinde Ortak Tatbikat Başlattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'nın yayımladığı haritada Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatların düzenlendiği bölgeler görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, pazartesi günü Taiwan Adası çevresinde "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikatın başlatıldığını söyledi.

Shi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'nın, Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan Adası'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde tatbikatlar düzenlemek üzere Kara, Deniz, Hava ve Füze Kuvvetleri birliklerini sevk ettiğini belirtti.

Shi, tatbikatların deniz ve havada savaşa hazırlık devriyesi, ortaklaşa kapsamlı üstünlüğün sağlanması, kilit öneme sahip liman ve bölgelerin ablukaya alınması ve ada zinciri dışında çok boyutlu caydırıcılık konularına odaklanacağını ifade etti.

Shi, "Taiwan Adası civarına farklı yönlerden yakın mesafeden yaklaşan gemi ve uçaklar ve farklı hizmetlerden gelen birlikler, ortak saldırılar düzenleyerek ortak operasyon yeteneklerini test etmeyi amaçlıyor" dedi.

Shi, tatbikatın "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere ve dış müdahaleye karşı sert bir uyarı niteliği taşıdığını ve Çin'in egemenlik ve ulusal birliğini korumaya yönelik meşru ve gerekli bir eylem olduğunu vurguladı.