Çin Hükümet Raporu: "Taiwan Bağımsızlığını" Hedefleyen Ayrılıkçı Güçlere Karşı Mücadele Sürecek

Çin, Taiwan'ın bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı güçlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini ve dış müdahalelere itiraz edeceğini ifade etti. Ulusal Halk Kongresi'nde sunulan raporda, tek Çin ilkesine ve 1992 Mutabakatı'na bağlılık vurgulandı.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı güçlerle kararlılıkla mücadele edeceğini ve dış müdahalelere karşı çıkacağını belirtti.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin perşembe günü başlayan yıllık oturumuna sunulan hükümet çalışma raporunda, Çin Komünist Partisi'nin yeni dönemde Taiwan meselesinin çözümüne yönelik genel politikasının tam olarak uygulanması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca tek Çin ilkesi ve 1992 Mutabakatı'na olan bağlılık teyit edildi.

Raporda Çin'in Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişimini destekleyeceği ve ulusal yeniden birleşme sürecini ilerleteceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
