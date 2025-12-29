Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın Doğusunda Deniz Hedeflerine Yönelik Tatbikat Düzenliyor

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası'nın doğusundaki deniz ve hava sahasında destroyerler, fırkateynler, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarıyla tatbikat düzenliyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada pazartesi günü düzenlenen tatbikatın deniz hedeflerine saldırı, bölgesel hava üstünlüğünün sağlanması, ve denizaltı avına yönelik operasyonlar ve denizaltı savar operasyonlarına odaklandığı belirtildi. Tatbikatta birliklerin deniz-hava koordinasyonu ve hassas hedef avı ve etkisiz hale getirme yeteneklerinin test edildiği ifade edildi.