Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. Çin- Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Tacikistan Sincan Deprem Güncel Haberler

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