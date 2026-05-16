Albüm: Çin'in Shenzhou-23 Mürettebatlı Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi
JİUQUAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının yakında fırlatılacağını duyurdu.
Uzay Ajansı cumartesi günü yaptığı açıklamada, uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini belirtti.
Açıklamada, tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi kapsamlı işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua