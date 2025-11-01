Haberler

Çin, Shenzhou-21 ile Altı Astronotu Uzay İstasyonuna Gönderdi


Çin, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç astronotunu altı aylık görev için uzay istasyonuna göndermeyi başardı. Astronotlar, görev devir teslim sürecini başlatmak üzere diğer ekip üyeleriyle bir araya geldi.

JİUQUAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin cuma günü Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç astronotunu altı aylık görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi.

Çin'in uzay istasyonuna başarıyla ulaşan astronotlar cumartesi sabahı erken saatlerde istasyonda görev yapan diğer üç astronotla bir araya gelerek görev devir teslim sürecini başlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, Shenzhou-20 mürettebatı Beijing saatiyle 04.58'de istasyonun kapısını açarak yeni gelen ekip üyelerini karşıladı. Ajans, planlanan görevleri tamamlamak ve görev devrini gerçekleştirmek için iki mürettebatın yaklaşık beş gün boyunca birlikte yaşayıp çalışacaklarını bildirdi.

Altı astronot, Çin'in uzay tarihindeki yedinci buluşmasını temsil eden bir grup fotoğrafı çektirdi.




