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Çin Semalarında Tsuchinshan-ATLAS Kuyruklu Yıldızı Görüntülendi

Çin Semalarında Tsuchinshan-ATLAS Kuyruklu Yıldızı Görüntülendi
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C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, 61.751 yıl sonra Dünya'dan tekrar görülebilecek şekilde, ilk defa 9 Ocak 2023'te Mor Dağ Gözlemevi'nde tespit edildi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Çin semalarında görüntülendi.

Kuyruklu yıldız, ilk olarak 9 Ocak 2023'te Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi'ndeki astronomlar tarafından tespit edildi.

Uluslararası Astronomi Birliği bünyesindeki Küçük Gezegen Merkezi tarafından onaylanan bu yıldız, Tsuchinshan-ATLAS olarak adlandırıldı.

Güneş'in etrafında özel bir oval yörüngede dönen kuyruklu yıldızı Dünya'dan çıplak gözle tekrar görebilmek için 61.751 yıl geçmesi gerekecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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