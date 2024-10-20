Çin Semalarında Tsuchinshan-ATLAS Kuyruklu Yıldızı Görüntülendi
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, 61.751 yıl sonra Dünya'dan tekrar görülebilecek şekilde, ilk defa 9 Ocak 2023'te Mor Dağ Gözlemevi'nde tespit edildi.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Çin semalarında görüntülendi.
Kuyruklu yıldız, ilk olarak 9 Ocak 2023'te Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi'ndeki astronomlar tarafından tespit edildi.
Uluslararası Astronomi Birliği bünyesindeki Küçük Gezegen Merkezi tarafından onaylanan bu yıldız, Tsuchinshan-ATLAS olarak adlandırıldı.
Güneş'in etrafında özel bir oval yörüngede dönen kuyruklu yıldızı Dünya'dan çıplak gözle tekrar görebilmek için 61.751 yıl geçmesi gerekecek.