Çin Seddi'nin Jinshanling Bölümü Kar Manzarasıyla Büyülüyor
Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünden çeşitli görüntülerÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde, Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün havadan çekilen karla kaplı görüntüleri bölgenin güzelliğini gözler önüne seriyor.
Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde, Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün havadan çekilen karla kaplı görüntüleri bölgenin güzelliğini gözler önüne seriyor. (XHTV)