Çin Seddi'nden puslu görüntüler
Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde yer alan Jinshanling bölümü Pazar günü yağan yağmurun ardından bulutlarla kaplandı. Havadan çekilen puslu görüntüler tabloları andırdı.
ÇEKİM TARİHİ: 26 Mayıs 2024
Çin'in Hebei eyaletindeki Çin Seddi'nden çeşitli görüntüler
Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde yer alan Jinshanling bölümü Pazar günü yağan yağmurun ardından bulutlarla kaplandı. Havadan çekilen puslu görüntüler tabloları andırdı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengde'den bildiriyor.(XHTV)