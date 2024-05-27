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Çin Seddi'nden puslu görüntüler

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Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde yer alan Jinshanling bölümü Pazar günü yağan yağmurun ardından bulutlarla kaplandı. Havadan çekilen puslu görüntüler tabloları andırdı.

ÇEKİM TARİHİ: 26 Mayıs 2024

Çin'in Hebei eyaletindeki Çin Seddi'nden çeşitli görüntüler

Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde yer alan Jinshanling bölümü Pazar günü yağan yağmurun ardından bulutlarla kaplandı. Havadan çekilen puslu görüntüler tabloları andırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengde'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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