Çin Savunma Bakanlığı'ndan Filipinler Açıklaması

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'ndeki sorunların gerçek sebebinin ve bölgedeki tehlikenin kaynağının Filipinler olduğunu söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında Filipinler Savunma Bakanı'nın, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan" eylemlerine karşılık verecekleri ve Filipinler'in ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan ile savunma işbirliğini güçlendirdiği yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, bu tür açıklamaların gerçekleri tamamen çarpıtmak ve suçu başkasına atmak için yapıldığını belirtti.

Filipinler'in toprak sınırlarının uzun zaman önce çeşitli uluslararası antlaşmalarla belirlendiğini hatırlatan Zhang, Güney Çin Denizi'ndeki adaların Filipinler'e ait topraklar içinde yer almadığını vurguladı.

Zhang, buna karşın Filipinler'in Çin'e ait Nansha Adaları'nın bazı resif ve adalarını yasadışı olarak işgal ettiğini, denizde sık sık Çin'e yönelik provokasyon ve tacizde bulunduğunu ve hatta dış güçlerle işbirliği yaparak Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını dile getiren Zhang, Filipinler'in ihlal ve provokatif eylemlerine yasa ve yönetmelikler uyarınca kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini vurguladı.