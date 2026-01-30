Çin: Abd, Çin'e Karşı Nesnel ve Rasyonel Bir Bakış Açısı Benimsemeli

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'nin Çin'e karşı nesnel ve rasyonel bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini belirterek, ABD tarafını sözde "Çin askeri tehdidi" söylemini kullanmaya son vermeye çağırdı.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında, kısa süre önce yayımlanan ABD 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan belgede, Washington'un Asya-Pasifik bölgesinde Çin'e yönelik yaklaşımını çatışma yoluyla değil, güce dayalı caydırıcılık temelinde şekillendirmeyi öngördüğü belirtiliyor. Belgede ayrıca, Çin ile stratejik istikrarın korunması ve makul düzeyde barışın sürdürülmesi amacıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile daha kapsamlı ordular arası iletişim kurulmasının hedeflendiği belirtilirken, ABD'nin Birinci Ada Zinciri boyunca güçlü bir önleme ve savunma hattı oluşturmayı planladığı da ifade ediliyor.

Jiang, "Somut gerçekler, Çin'i kontrol altına alma ve engelleme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkesini izlemenin Çin ve ABD'nin birbirleriyle ilişkilerindeki en doğru yaklaşım olduğunu belirten Jiang, Çin'in bir yandan kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korurken diğer yandan ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik için ABD tarafıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Jiang, ABD'ye blok cepheleşmesini kışkırtmaktan vazgeçme, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda istikrarlı davranma ve iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik için somut çaba gösterme çağrısında bulundu.