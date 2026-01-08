Çin: Güney Çin Denizi'nde Barış, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirmeye Kararlıyız

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde barış, dostluk ve işbirliği ortamını geliştirmek üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Çin donanmasına ait bir geminin kısa süre önce Güney Çin Denizi'nde Filipinli bir balıkçıyı kurtarması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in yetki alanına giren sularda rutin devriye görevi yürüten donanma gemisindeki mürettebatın, zor durumda olan Filipinli bir balıkçıyı kurtardığını belirten Zhang, Filipinlilerin bu insani eylemi büyük takdirle karşıladığını ifade etti.

Zhang, Filipinler Donanması sözcüsününse söz konusu kurtarma operasyonunu "propaganda" diye nitelendirdiğini kaydetti.

Filipinler'deki bazı kişilerin kendi balıkçılarını deniz ihlalleri, provokasyonlar ve sansasyonel propagandaya yönelik piyon olarak kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Zhang, bu eylemlerin balıkçıları zor durumda bıraktığını ve geçim kaynakları ve güvenliklerini göz ardı ettiğini vurguladı.

"Bu ikiyüzlü ve acımasız kişilerin Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunduklarını" ifade eden Zhang, "Söze değil icraata bakılır. Adalet, kamuoyunun vicdanında karşılık bulur" dedi.

Çin'in toprak bütünlüğünü ve denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurgulayan Zhang, Güney Çin Denizi'nde barış, dostluk ve işbirliği ortamını geliştirmek üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya kararlı olduklarını yineledi.