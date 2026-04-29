Haberler

Çin Savunma Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısına Katıldı

Çin Savunma Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısına Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİŞKEK, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısına katıldı.

BİŞKEK, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısına katıldı.

Dong salı günü toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya paha biçilemez bir istikrar ve kesinlik getirdiğini söyledi.

Dong, çok taraflılığa örnek teşkil eden Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, uluslararası düzeni kararlılıkla koruması, eşitlik ve adaleti ortaklaşa savunması, güvenlik yönetişimini ortaklaşa teşvik etmesi, kargaşa ve çatışma kaynaklarını ortak kalkınma yoluyla ortadan kaldırması ve sürdürülebilir barış, kalkınma ve refaha "güç" katması gerektiğini ifade etti.

Dong, üye ülkelere savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirme ve örgütün daha fazla birlik, daha fazla etkileşim, daha büyük canlılık ve daha fazla başarıyla öne çıkan yüksek kaliteli kalkınmasını ilerletme çağrısında bulundu.

Örgüte üye ülkelerin savunma bakanları da bölgesel barış ve güvenlik için stratejik iletişimi ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da toplantı öncesinde bakanlar ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı