Çin Savunma Bakanı, Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısına Katıldı

BİŞKEK, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısına katıldı.

Dong salı günü toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya paha biçilemez bir istikrar ve kesinlik getirdiğini söyledi.

Dong, çok taraflılığa örnek teşkil eden Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, uluslararası düzeni kararlılıkla koruması, eşitlik ve adaleti ortaklaşa savunması, güvenlik yönetişimini ortaklaşa teşvik etmesi, kargaşa ve çatışma kaynaklarını ortak kalkınma yoluyla ortadan kaldırması ve sürdürülebilir barış, kalkınma ve refaha "güç" katması gerektiğini ifade etti.

Dong, üye ülkelere savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirme ve örgütün daha fazla birlik, daha fazla etkileşim, daha büyük canlılık ve daha fazla başarıyla öne çıkan yüksek kaliteli kalkınmasını ilerletme çağrısında bulundu.

Örgüte üye ülkelerin savunma bakanları da bölgesel barış ve güvenlik için stratejik iletişimi ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da toplantı öncesinde bakanlar ile bir araya geldi.

