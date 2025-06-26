Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Shanghai İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda Uluslararası İşbirliğine Vurgu Yaptı

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Çin'in Qingdao kentinde düzenlenen toplantıda, Savunma Bakanı Dong Jun, tek taraflılık ve korumacılığın artışına dikkat çekerek, uluslararası düzenin korunması için çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladı.

QİNGDAO, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belarus, İran, Pakistan, Kırgızistan ve Rusya'dan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Tek taraflılık ve korumacılığın hızla yükseldiğini, hegemonyacı, zorba ve dayatmacı eylemlerin ise uluslararası düzeni ciddi şekilde baltaladığını belirten Dong, kaos ve zararın en büyük kaynağının bu tür uygulamalar olduğunu vurguladı.

Dong, Birleşmiş Milletler ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonun artırılması, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulması ve küresel stratejik istikrarın korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in, kurumsal mekanizmaları ve sektörler arası işbirliğini geliştirmek üzere Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını üstlenmesini takdirle karşıladıklarını belirten katılımcılar, askeri işbirliğini sağlamlaştırma ve geliştirmeye tam anlamıyla hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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