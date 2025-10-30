Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ASEAN Toplantısına Katılacak

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 12. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı ve 15. Çin-ASEAN Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang perşembe günkü basın toplantısında, ziyaretin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanı olan Malezya'nın Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine gerçekleştirileceğini açıkladı.

Zhang, perşembe gününden pazar gününe kadar sürecek toplantılarda Dong'un 12. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nın 15 yıllık tarihini değerlendirecek bir konuşma yapacağını ve geleceğe yönelik Çin-ASEAN savunma işbirliği hakkında açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Sözcü, etkinlikler kapsamında Dong'un ilgili ülkelerin savunma yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.