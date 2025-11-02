Haberler

Çin Savunma Bakanı ASEAN Toplantısında Barış ve İşbirliği Vurgusu Yaptı

Çin Savunma Bakanı ASEAN Toplantısında Barış ve İşbirliği Vurgusu Yaptı
Güncelleme:
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kuala Lumpur'da düzenlenen 12. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, bölgesel barış, işbirliği ve kalkınma konularında ortak hareket etme çağrısı yapıldı.

KUALA LUMPUR, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, cumartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 12. ASEAN Savunma Bakanları Artı Toplantısı'na katıldı.

Dong bu yılın, toplantı formatının 15. yıldönümü olduğunu belirtti. Bölge ülkelerinin kaderlerinin birbirine giderek daha fazla bağlandığını söyleyen Dong, bir yandan barış çağrıları ve kalkınma arayışları güçlenirken, diğer yandan yeni tehditler ve zorlukların ortaya çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

Dong, Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin küresel değişikliklere ve zorluklara müdahale için çözüm sunduğunu, ayrıca ASEAN Şartı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın temel ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Bakan, tüm ülkelerin barış ve işbirliği konusunda temel hedeflere bağlı kalmaları, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zeminde buluşmaları, ortak kalkınma için el ele vermeleri ve barışın meyvelerini paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Çin ve ASEAN ülkelerinin, ortak çıkarları olan komşular olarak bölgesel barış ve istikrar için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını belirten Dong, ASEAN'ın bölgesel yapılanmadaki merkezi rolünü desteklediklerini vurguladı. Dong, bölge ülkeleriyle bölgesel barışı korumak, diyalog ve istişare yoluyla farklılıkları aşmak, açık işbirliği düzeyini artırmak, ayrıca güvenilir ve istikrar sağlayıcı güç olmaya devam etmek için sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakan, toplantı çerçevesinde güvenlik alanındaki işbirliğine katkıda bulunmaya devam edeceklerini, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN toplumu oluşturacaklarını ve uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruyacaklarını belirtti.

Dong ayrıca Güney Kore, Japonya ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
