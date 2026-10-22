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Çin Sahil Güvenliği, Ren'ai Jiao'da Filipin gemisine onaylı ikmali doğruladı

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Çin Sahil Güvenliği, Ren'ai Jiao'da Filipin gemisine onaylı ikmali doğruladı
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Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'in Ren'ai Jiao resifinde yasadışı şekilde karaya oturttuğu gemiye Çin'in onayıyla temel yaşam ihtiyaçları ikmali yapıldığını söyledi. Jiang, Filipin gemisiyle ilgili inceleme yapıldığını ve sürecin izlendiğini belirtti.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'in Çin'in Ren'ai Jiao resifinde yasadışı şekilde "karaya oturtulmuş" gemiye Çin tarafının onayıyla temel yaşam ihtiyaçları ikmalinde bulunduğunu söyledi.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin çarşamba günü ikmali gerçekleştiren Filipinler'e ait gemiyle ilgili inceleme yapıp ikmal durumunu doğruladığını ve tüm süreci izlediğini belirtti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin, Ren'ai Jiao resifi de dahil olmak üzere Çin'in Nansha Qundao adalarında ve bitişik sularda yasalar doğrultusunda kolluk ve hak koruma operasyonlarını sürdüreceğini ifade etti.

Ren'ai Jiao'nun, Çin'e ait Nansha Qundao adalarının parçası olduğunu vurgulayan Jiang, Çin ile Filipinler arasında Ren'ai Jiao'daki durumun yönetilmesi bağlamında yaşam için gerekli ihtiyaçların insani amaçlı ikmali konusunda geçici bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Filipinler, Mayıs 1999'da tank çıkarma gemisi BRP Sierra Madre'yi (LT-57) Ren'ai Jiao resifinde "karaya oturtmuştu". Manila'nın defalarca gemiyi çekip götürme sözü vermesine rağmen gemi 27 yılı aşkın süredir bölgede kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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