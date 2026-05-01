Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve Çevresindeki Karasularında Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, perşembe günü Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, nisan ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında devriyeleri yoğunlaştırdıklarını ve yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Söz konusu devriyeler, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçlamaktadır" denildi.

