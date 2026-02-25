Çin Sahil Güvenliği: Huangyan Dao Sularına İzinsiz Giren Filipinler'e Ait Gemiler Uzaklaştırıldı

HUANGYAN DAO, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao açıklarında Çin karasularına izinsiz giren Filipinler'e ait gemileri uzaklaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 21 Şubat günü öğle saatlerinde Filipinler'e ait birden fazla geminin Huangyan Dao yakınlarındaki sulara yasadışı giriş yaptığı bildirildi. Söz konusu gemilerin, Çin gemilerinin fotoğraflarını çektiği ve devriye görevindeki Çin Sahil Güvenliği gemilerinin önünü keserek tehlikeli manevralarda bulunduğu kaydedildi. Bu esnada Filipinler Sahil Güvenliği'ne ait 4409 numaralı geminin ise açıkta beklediği belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği, tekrarlanan sözlü uyarıların dikkate alınmaması üzerine hukuka uygun düzenleyici tedbirler aldığını, tazyikli suyla uyarıda bulunma ve seyir rotasının kontrolü gibi önlemler uygulayarak Filipinler'e ait gemileri bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Xinhua'ya konuşan bölgede görevli Çin Sahil Güvenliği filosu yetkilileri, birimlerin süreç boyunca itidalli ve rasyonel şekilde hareket ettiğini, alınan önlemlerin ise uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Huangyan Dao sularında son zamanlarda görülen sert hava koşulları ve sıklıkla meydana gelen deniz kazalarına rağmen, bu hassas bölgeye çok sayıda gemi gönderen Filipinler'in, "eşlik etme" ve "hakların korunması" bahanesiyle gövde gösterisi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Çin'in denizde kurtarma sorumluluklarını tutarlı şekilde yerine getirdiği belirtilirken, hiçbir ülkenin herhangi bir gerekçeyle Çin'in egemenliğini ihlal etmesine de izin verilmeyeceği ifade edildi.

