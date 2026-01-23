Albüm: Güney Çin Denizi'nde Yük Gemisi Alabora Oldu: 2 Ölü, 15 Yaralı

HUANGYAN DAO, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde alabora olan bir yük gemisindeki 17 Filipinli mürettebatı kurtardı.

Çin Sahil Güvenliği'nden cuma günü yapılan açıklamada aynı gün erken saatlerde Çin'in Huangyan Dao adasının yaklaşık 55 deniz mili kuzeybatısında 21 mürettebatı bulunan yabancı bir yük gemisinin alabora olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine kurtarma çalışmaları için iki geminin olay yerine sevk edildi.

Beijing saatiyle 12.30 itibarıyla kurtarılan 14 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin acil bakımda bulunduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.