Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Rusya İlişkileri Her Türlü Zorluğa Rağmen Sağlamlığını Korudu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Rusya ilişkilerinin zorluklara rağmen sağlam olduğunu ve iki ülkenin stratejik koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi. Wang, bu ilişkilerin yeni bir uluslararası düzenin temelini oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, değişen ve çalkantılı bir dünyada Çin- Rusya ilişkilerinin tüm zorluklara rağmen sağlamlığını koruduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin- Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulduğu ilk günden bu yana eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde geliştiğini ve bunun büyük ülkeler arasında yeni tür ilişkilerin yönünü temsil ettiğini belirtti.

Çin ve Rusya'nın yüksek düzeyde karşılıklı siyasi güvene sahip olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin sırt sırta vererek çalışmasının bu ilişkinin temelini oluşturduğunu ve güçlü stratejik dayanıklılığın bu ilişkinin dışarıdan gelen kışkırtma ve baskılara karşı koymasına olanak sağladığını ifade etti.

Çin ve Rusya'nın yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Wang, önemli uluslararası ve bölgesel konularda iki ülkenin uluslararası kuralları ve düzeni savunmak da dahil olmak üzere geniş stratejik mutabakat ve yakın stratejik eşgüdüme sahip olduğunu vurguladı.

Wang, Çin ve Rusya'nın 80 yıl önce savaş sonrası uluslararası düzenin kurulmasına birlikte katkıda bulunduğunu, bugün ise aradan geçen 80 yılın ardından çok kutuplu bir dünyanın gelişimine birlikte ivme kazandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com




