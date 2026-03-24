Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin-Rusya Halklar Arası İlişkileri Daha da Yakınlaştırılmalı

Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin-Rusya Halklar Arası İlişkileri Daha da Yakınlaştırılmalı
Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin başkanları Li Hongzhong ve Boris Titov, Çin'in başkenti Beijing'de bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin stratejik gelişimini tartıştı.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin- Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Çin tarafı başkanı Li Hongzhong, Çin'in başkenti Beijing'de komitenin Rus tarafı başkanı Boris Titov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Li, pazartesi günkü görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının üst düzey gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Li, komiteye, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları temel rehber olarak benimseme, Çin-Rusya halklar arası ilişkilerinde ana kanal rolünü güçlendirme ve ikili ilişkilerin genel gelişimine katkı sağlama çağrısında bulundu.

Li 14. Ulusal Halk Kongresi'nin kısa süre önce gerçekleştirilen dördüncü oturumu hakkında da komiteye bilgi verdi.

Titov ise komitenin, ikili işbirliğinin teşvik edilmesi ile iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinde aktif rol oynamasını desteklediklerini belirtti.

