Anket: Çinli ve Rus Gençlerin Büyük Çoğunluğu İki Ülke İlişkilerini Dostane Buluyor

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ebedi Çin-Rusya dostluğunun halktan daha da büyük destek göreceğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'ne bağlı Eğitim Konseyi'nde görev yapan Çin ve Rus temsilcilerin yürüttüğü bir anket hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki ülkede 18-35 yaş arası kişilerin katılımıyla düzenlenen anket, bu yaşlardaki Çinli ve Rus gençler arasındaki dostluk ve kültürel etkileşime odaklanıyor.

Çin Renmin Üniversitesi Küresel Kamuoyu Araştırma Merkezi, anket sonuçlarını birkaç gün önce düzenlediği bir etkinlikte açıkladı. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 80'inden fazlası, Çin-Rusya ilişkilerinin dostane olduğunu düşünüyor.

Guo, "Çin'de ve Rusya'da kamuoyunun düşüncelerini tam anlamıyla ortaya koyan bu anketin sonuçları, hem ikili ilişkilerin ulaştığı üst seviyeyi hem de gençler arasında daha fazla etkileşim beklentisini yansıtıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin salı günü başladığını kaydeden Guo, Çin ile Rusya arasındaki ebedi dostluğun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in stratejik liderliğinde halktan daha da büyük destek göreceğine yönelik inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Guo, her iki ülkenin gençlerinin el ele vererek, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığına yeni bir canlılık getireceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua