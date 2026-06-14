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Çin'in Xizang Bölgesi, Eski El Yazmalarını Koruma Projesine 16 Milyon Dolar Kaynak Ayırdı

Çin'in Xizang Bölgesi, Eski El Yazmalarını Koruma Projesine 16 Milyon Dolar Kaynak Ayırdı
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Çin, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Potala Sarayı'nda bulunan palmiye yaprağı yazmaları ve eski el yazmalarının korunması için 110 milyon yuanın üzerinde yatırım yaptı. Projenin ilk iki aşaması tamamlanırken, üçüncü aşamanın 2026 sonunda bitmesi bekleniyor.

LHASA, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Potala Sarayı'ndaki palmiye yaprağı yazmaları dahil eski el yazmalarının korunması ve değerlendirilmesine yönelik projeye 110 milyon yuanın üzerinde (yaklaşık 16,15 milyon ABD doları) yatırım yaptı.

Xizang Kültürel Miras İdaresi, 2018 yılında başlatılan projenin ilk iki aşamasının tamamlanarak nihai değerlendirmeden geçtiğini, devam eden üçüncü aşamanın ise 2026 yılı sonunda tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Projenin üç aşaması kapsamında 893 palmiye yaprağı yazması ve 10.401 yaprak Tibet kağıt eseri restore edildi. Ayrıca 15.000 palmiye yaprağı yazması kataloglama işlemi tamamlandı ve 36.000'den fazla eski belge dijitalleştirilerek metin tanıma teknolojisiyle işlendi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Potala Sarayı, farklı dillerde kaleme alınmış yaklaşık 40.000 eski kitap ve belgeye ev sahipliği yaparken, en önemli koleksiyonlar arasında yaklaşık 30.000 palmiye yaprağı yazması bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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