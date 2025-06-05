Çin Polisi, Tayvan'a Bağlı Siber Saldırı İle İlgili 20 Şüpheliyi Arıyor

GUANGZHOU, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde polis yetkilileri, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine ait bir örgüt tarafından düzenlenen siber saldırılara katıldıkları gerekçesiyle 20 şüpheliyi arananlar listesine aldı.

Kentin Tianhe bölgesi kamu güvenliği bürosu tarafından perşembe günü açıklanan kararda her bir şüphelinin tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 10.000 yuan (yaklaşık 1.390 ABD doları) ödül verileceği belirtildi.

Kararda Taiwan'ın "Bilgi, İletişim ve Elektronik Kuvvet Komutanlığı (ICEFCOM)" tarafından düzenlenen siber saldırılarla ilgili ayrıntılı bilgilere de yer verildi.

Polis yetkilileri, yasadışı siber saldırıları komuta edip yürüten ICEFCOM'un çok sayıda suç işlediğinden şüpheleniyor.

Öte yandan Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi öncülüğünde üç siber güvenlik kuruluşu tarafından ortaklaşa yayımlanan araştırma raporu da örgütün geçmişi, organizasyon yapısı, personeli, çalışma alanları, görevleri ve düzenlediği tipik siber saldırılarla ilgili detayları ortaya koydu.