Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Çin, Pakistanlı Astronotlara Eğitim Verecek

Çin, Pakistanlı Astronotlara Eğitim Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Pakistanlı astronota uzay görevleri için eğitim vereceğini açıkladı. Seçilen astronotlardan biri, Çin uzay istasyonunda yük uzmanı olarak görev yapacak.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota eğitim vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Ajans sözcüsü Lin Xiqiang, çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan'da düzenlenen basın toplantısında, seçilen Pakistanlı astronotun yörüngedeyken olağan mürettebat sorumluluklarını yerine getirirken, bir yandan da Pakistan tarafından tasarlanan bilimsel deneyleri yürüteceğini söyledi.

Lin, şubat ayı sonunda ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla başlatılan Pakistanlı astronotların seçim sürecinin an itibarıyla devam ettiğini ifade etti.

Sözcü, söz konusu seçim sürecinin, Pakistan'da yapılacak ön seçim ve Çin'de yapılacak ikinci ve üçüncü aşamalar olmak üzere üç turlu bir prosedürden oluştuğunu kaydetti.

Lin, şu anda Çin'in gelecekte yürütülecek uzay istasyonu görevlerine yabancı astronotların olası katılımı konusunda diğer ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.