Çin, Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes İçin Destek Veriyor

Çin, Pakistan ve Hindistan Arasındaki Ateşkes İçin Destek Veriyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan ve Hindistan arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Wang, bu adımın bölgesel barışa katkıda bulunacağını belirtirken, iki ülkenin diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmeleri gerektiğine işaret etti.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan ve Hindistan arasında kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanmasını, farklılıkların diyalog yoluyla ve sorunların köklü şekilde çözüme kavuşturulmasını memnuniyetle karşılayıp destekleyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günkü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Wang, Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes sağlanmasının iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunu, bölgesel barış ve istikrara olanak sağladığını, ayrıca uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca, Çin ve Pakistan'ın geleneksel dostluğu pekiştirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirme ve zorlukların üstesinden birlikte gelmeye yönelik yakın stratejik iletişimi sürdürmesinin ikili ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Çin ve Pakistan'ın sarsılmaz dost iki ülke olduğunu kaydeden Wang, her zaman olduğu gibi Pakistan'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına, ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine, terörizmle kararlılıkla mücadele etmesine ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasına güçlü bir şekilde destek vereceklerini söyledi. Wang, Pakistan ile her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını sürekli derinleştirme yönündeki kararlılıklarını da vurguladı.

Wang, iki tarafa Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu geliştirmek ve sanayi, tarım, enerji ve madenler, insan kaynaklarının geliştirilmesi, terörle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmak üzere el ele verme çağrısı yaptı.

Dar ise Çin ile dostane ilişkilere değer verdiklerini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in ulusal çıkarlarını ve onurunu korumasını desteklediklerini söyledi.

Çin'in özellikle inovasyon, bilim ve teknoloji alanında elde ettiği yeni kalkınma başarılarını takdirle karşıladıklarını belirten Dar, Çin ile çok yönlü işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Dar, mevcut zorlukların üstesinden gelme ve ulusal kalkınma, güvenlik ve istikrarı teşvik etme konusunda Çin'den güçlü destek almaya devam etmeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Dar, Pakistan'daki Çinli personelin ve Çin'e ait proje ve kurumların güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes konusunda varılan mutabakatın ardından gelinen son durum ve Pakistan'ın değerlendirmeleri hakkında da bilgi veren Dar, ateşkesin sağlanması ve barışın teşvik edilmesine yönelik sergilediği adaletli tutum, sarf ettiği aralıksız çaba ve yaptığı önemli katkılardan dolayı Çin'e teşekkür etti. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüklerini kararlılıkla koruyacaklarının altını çizen Dar, Hindistan ile diyaloğu sürdürmeye ve sorunları çözmeye istekli olduklarını belirtti.

İki taraf ayrıca bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflı mekanizmalarda koordinasyonun derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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