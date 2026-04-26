Çin, Pakistan'ın yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin'in, Pakistan'ın geliştirdiği, uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "PRSC-E03" uydusu Long March-6 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan konumlarına yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 640'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusu, haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi, kent ve kır planlama, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından, "Pakistan Uzaktan Algılama Kapasitesi-Yer Gözlem Uydusu" (PRSC-EOS) programı kapsamında geliştirilen uydulardan ilki "PRSC-E01" 17 Ocak 2025'te, ikincisi "PRSC-E02" 13 Şubat'ta Çin'den fırlatılmıştı.