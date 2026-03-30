Çin: Pakistan'ın Ortadoğu'daki Gerilimi Düşürmeye Yönelik Çabalarını Takdirle Karşılıyoruz

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pakistan'ın Ortadoğu'daki gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirterek, tüm taraflara barış sürecini en kısa sürede başlatma çağrısında bulundu.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Ortadoğu'daki meselelerle ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Pakistan'ın sürdürdüğü arabuluculuk rolünü destekliyoruz. Ortaklaşa barışı teşvik edip çatışmayı sona erdirmek ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere Pakistan da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekliyiz" dedi.

