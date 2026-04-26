Çin, Pakistan'a Ait Uyduyu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pakistan'a ait bir uyduyu uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 20.15'te fırlatılan PRSC-EO3 adlı uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 640. uçuş görevi oldu.

