Çin'den otomotiv sektörüne yurtdışı rekabet kılavuzu

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, yerli otomobil üreticilerinin yurtdışındaki rekabet faaliyetlerini düzenlemek ve kurumsal olarak mevzuata uyumlarını güçlendirmek için bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, otomotiv sektörünün küresel alanda sağlıklı ve düzenli büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı ve iki hükümet departmanı tarafından salı günü yayımlanan genelgeye göre 20 maddelik kılavuz, uluslararası faaliyetlerde bulunan Çinli otomotiv şirketlerine yurtdışı pazarlama faaliyetlerine odaklanan genel bir rehber niteliğinde.

Kılavuz, otomobil üreticilerine, yurtdışında üretim güvenliği, kalite yönetimi, işçi ve veri güvenliği gibi alanlarda mevzuata uyum konusunda yol gösteriyor.

Yurtdışı rekabet faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kılavuz, otomobil üreticilerini uluslararası pazardaki arz ve talebe dayalı maliyet odaklı fiyatlandırma stratejilerini benimsemeye teşvik ederken, haksız avantaj elde etmek amacıyla piyasa rekabetini bozmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kılavuza göre şirketlerin, yurt dışı pazarlarda araçlar için önerilen perakende satış fiyatlarını belirlerken ev sahibi ülke ve bölgelerin yerel yasa ve yönetmeliklerine, pazar ilkeleri ile ticari uygulamalarına uymaları gerekiyor. Kılavuz ayrıca şirketleri, farklı araç donanımları için net fiyat kademeleri oluşturmaları ve tüketici haklarına zarar verebilecek sık ya da büyük fiyat dalgalanmalarından kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kılavuzda otomobil üreticilerine, yerel bayi ve acentelerin fiyatlandırma özerkliğine saygı duymaları ve tanıtım faaliyetlerini yerel yasa ile geleneklere uyarak yürütme çağrısı yapılıyor.

Pazar rekabetini düzenlemenin yanı sıra kılavuz, otomobil üreticilerinin yerel mevzuata uyum kabiliyetlerini güçlendirmeyi de amaçlıyor. Bu doğrultuda şirketleri faaliyetlerini yerel koşullara uyarlamaya ve tüm iş süreçlerinde mevzuata uyumu sürdürmeye davet ediyor.

Otomobil üreticilerinin, yurtdışı pazarlarda kalite yönetimini ve satış sonrası hizmetleri güçlendirmesi, bağlantılı araçlar ve otonom sürüş ile ilgili verilerin işlenmesinde yasalara tam uyum sağlaması ve tüketicilerin kişisel bilgilerini koruması gerektiği de ifade ediliyor.

Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülke, 2025 yılında 200'den fazla ülke ve bölgeye 8,32 milyon araç ihraç etti.

Çinli şirketler, bugüne kadar 80'den fazla ülke ve bölgede otomotiv üretimi alanında yatırım yaptı. Çinli otomobil üreticisi Geely Auto ile ABD'li otomobil üreticisi Ford'un temmuz ayında İspanya'da yeni bir işbirliği anlaşması açıklaması, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yerelleştirilmiş üretime yönelişinde bir başka adım oldu.

Kaynak: Xinhua