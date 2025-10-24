Haberler

Çin, Ortalama Yaşam Süresini 80 Yıla Çıkarmayı Hedefliyor

Güncelleme:
Çin, 2026'dan 2030'a kadar olan dönemde halkının ortalama yaşam süresini 80 yıla çıkarmayı amaçlıyor. Mevcut ortalama yaşam süresi 79 yıl olarak belirlendi.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2026'dan 2030'a kadar olan beş yıllık dönemde, halkının ortalama yaşam süresini 80 yıla çıkarmayı hedefliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, Çinlilerin şu anki ortalama yaşam süresinin 79 yıl olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
