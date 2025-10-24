Çin, Ortalama Yaşam Süresini 80 Yıla Çıkarmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2026'dan 2030'a kadar olan beş yıllık dönemde, halkının ortalama yaşam süresini 80 yıla çıkarmayı hedefliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, Çinlilerin şu anki ortalama yaşam süresinin 79 yıl olduğunu belirtti.