Çin: Ortadoğu'da Gerilim Kimseye Fayda Sağlamaz

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ortadoğu'da gerginliğin tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Mao salı günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin İran'a sınırlı askeri saldırı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Mao, tüm tarafların itidalle hareket ederek görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua