Çin Savunma Bakanlığı: Ortadoğu'daki Askeri Operasyonlar Derhal Durdurulmalı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Ortadoğu'daki taraflara askeri operasyonları durdurma ve diyalog sürecine geri dönme çağrısında bulundu. Jiang, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirerek, çatışmaların ortadan kaldırılması için barış ve istikrar çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Ortadoğu'daki ilgili taraflara askeri operasyonları derhal durdurma ve diyalog ile müzakere sürecine geri dönme çağrısı yaptı.

Jiang çarşamba günkü basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a karşı son dönemde düzenlediği askeri saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan ve İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken başlatılan bu tür saldırıların uluslararası hukuku ve temel uluslararası ilişki normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Jiang ayrıca diğer ülkelerin egemenliği ve güvenliğini ihlal eden hamlelere, gücün kötüye kullanılmasına ve güçlünün zayıfı ezdiği orman kanunu yaklaşımına şiddetle karşı olduklarını ifade etti.

Çatışmaların sürmesinin ve tırmanmasının hiçbir tarafa fayda sağlamayacağı uyarısında bulunan sözcü, bu durumun Ortadoğu'yu tehlikeli bir uçuruma sürükleyerek bölge halklarına daha büyük acılar yaşatacağını ifade etti.

Askeri operasyonların derhal sona erdirilmesinin öncelik olduğunu vurgulayan Jiang, Ortadoğu ve çevresinde barış ve istikrarı korumak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
