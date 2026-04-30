Çin Ordusuna Bağlı Deniz ve Hava Birlikleri, Huangyan Dao Sularında Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, perşembe günü Çin'in Huangyan Dao adasının ve çevresindeki alanların karasuları ve hava sahasında savaşa hazırlık amaçlı devriyelere çıktı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulanarak, komutanlığa bağlı birliklerin nisan ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasuları ve hava sahasında hazırlık amaçlı devriyelerini artırdığı belirtildi.

Her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir önlem işlevi gören bu tür devriyelerin, Çin'in toprak egemenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua