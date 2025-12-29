Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Boğazı'ndaki Tatbikatta Hareketli Kara Hedeflerini Vurmaya Odaklanıyor

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Boğazı'nın orta kesimlerinde uzun menzilli füze atışları ile savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla tatbikat yaptı. Tatbikatın amacı, kara hedeflerini vurarak hassas saldırı yeteneklerini test etmek.

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Boğazı'nın orta kesimlerindeki deniz ve hava sahasında, uzun menzilli füze atışlarıyla koordineli şekilde savaş uçakları, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarıyla tatbikat düzenliyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada pazartesi günü düzenlenen tatbikatın hareketli kara hedeflerini vurmaya odaklandığı ve birliklerin önemli hedeflere yönelik hassas saldırı yeteneklerinin test edildiği belirtildi.

