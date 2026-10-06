Çin ordusu, Huangyan Dao'da Filipinler'e ait C-208 uçağını uzaklaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, cumartesi günü Çin hükümetinin izni olmaksızın Çin'in Huangyan Dao hava sahasını ihlal eden Filipinler'e ait C-208 tipi uçağı bölgeden uzaklaştırdıklarını duyurdu.

Zhai pazartesi günkü basın toplantısında, uçağı takip etmek ve gözetim altında tutmak üzere görevlendirilen deniz ve hava birliklerinin, yasalara uygun olarak bölgeden ayrılması için uçağa uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Zhai, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden Filipinler tarafının eylemlerinin, istenmeyen deniz ve hava olaylarına yol açma olasılığının çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

"Filipinler tarafını hak ihlallerine ve provokatif eylemlere derhal son vermesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" diyen Zhai, komutanlığa bağlı birliklerin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak üzere her zaman yüksek alarm durumunda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua