Çin: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın Rolüne Büyük Önem Veriyoruz

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın, uluslararası düzeyde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma rejiminin temel taşı olmaya devam ettiğini söyledi. Mao, antlaşmanın, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası güvenlik yapısının vazgeçilmez unsurlarından olduğunu da belirtti.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Taraflarının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda, ABD ile İran arasındaki kriz nedeniyle nihai belge üzerinde anlaşmaya varılamaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, antlaşmanın rolüne büyük önem vermekte ve antlaşmanın evrensellik, etkinlik ve otoritesinin korunmasını desteklemektedir" dedi.

