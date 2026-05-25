Haberler

Çin: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın Rolüne Büyük Önem Veriyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın uluslararası güvenlik yapısının vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti. ABD-İran krizi nedeniyle 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda nihai belge üzerinde anlaşma sağlanamadı.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın, uluslararası düzeyde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silahsızlanma rejiminin temel taşı olmaya devam ettiğini söyledi. Mao, antlaşmanın, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası güvenlik yapısının vazgeçilmez unsurlarından olduğunu da belirtti.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Taraflarının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda, ABD ile İran arasındaki kriz nedeniyle nihai belge üzerinde anlaşmaya varılamaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, antlaşmanın rolüne büyük önem vermekte ve antlaşmanın evrensellik, etkinlik ve otoritesinin korunmasını desteklemektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!