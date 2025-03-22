Çin Meridyen Projesi'nin İkinci Aşaması Ulusal Onay Aldı

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in önemli bilimsel altyapılarından biri olan Çin Meridyen Projesi'nin ikinci aşaması cuma günü ulusal onayını aldı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'ne göre, bu proje en ileri bilimsel araştırmaları destekleyerek ülkenin uzay hava tahmin hizmetlerine önemli destek sağlayacak.

Yer Tabanlı Uzay Ortamı İzleme Ağı olarak da bilinen söz konusu proje, Güneş atmosferinden Dünya'ya yakın uzaya kadar Güneş-Dünya uzayını kapsayan dünyanın ilk kapsamlı yer tabanlı izleme tesisi olma özelliğini taşıyor.