Çin, Meksika'ya İlk Direkt Uçuş Seferini Başlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 11 Mayıs 2024

1. İlk direkt uçuş seferinden çeşitli görüntüler

2. Havalimanındaki yolculardan çeşitli görüntüler

Çin, Cumartesi günü Meksika'ya ilk direkt uçuş seferini başlattı.

China Southern Havayolları'na ait uçaklarla yapılacak uçuşlar, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen ile Meksika'nın başkenti Meksiko'yu birbirine bağlayacak.

İki kent arasındaki ilk sefer Cumartesi günü Beijing saatiyle 21.00'de Shenzhen'den kalktı. Uçuş süresi yaklaşık 16 saat olacak.

Haftada iki kez yapılacak seferler, şu anda Çin'den Latin Amerika'ya giden tek doğrudan yolcu rotası.

"Yeni doğrudan uçuş, iki ülke arasındaki seyahat süresini büyük ölçüde kısaltacak ve böylece uçuş maliyetlerinden tasarruf sağlayacak."

Meksika, Çin'in Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı. Köklü tarihi ve zengin turizm kaynaklarıyla Meksika, Çinli turistler için de popüler bir destinasyon.

"Çin bizim için çok büyük bir ortak. Şimdi bu direkt seferler sayesinde iş ve yatırım yapan insanların, turistlerin sayısını daha da artıracağız. Aynı zamanda sadece Çinlileri götürmekle kalmayıp Meksika'dan da insanları buraya getirmeyi umuyorum. Dolayısıyla bu çok önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)