Çin, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderdi

BEYRUT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Lübnan'da devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere destek amacıyla pazartesi günü Lübnan hükümetine iki parti insani yardım ulaştırdı.

Yardımlar arasında acil gıda malzemelerinin yanı sıra çadır, battaniye ve hijyen setleri bulunuyor.

Çin'in Lübnan Büyükelçisi Chen Chuandong, pazartesi günü düzenlenen teslim töreninde yaptığı açıklamada, Çin hükümeti tarafından sağlanan acil yardımların Lübnan'daki insani krizin hafifletilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Yardımın iki ülke arasındaki köklü dostluğu yansıttığını belirten Chen, ülkesinin Lübnan'ın egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve birliğini koruma konusundaki kararlı desteğini yineleyerek, imkanlar dahilinde yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Törende konuşan Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bassam Nabulsi ve Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, desteklerinden dolayı Çin'e teşekkür ederek, zamanında ulaştırılan bu yardımın Çin'in Lübnan'ın güvenilir bir dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

