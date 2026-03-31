Çin, Lijian-2 Y1 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 31 Mart (Xinhua) -- Çin, üç uydu taşıyan Lijian-2 Y1 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.

Pazartesi günü Beijing saatiyle 19.00'da Çin'in kuzeybatısındaki bir ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan roket, uyduları başarıyla planlanan yörüngelerine yerleştirdi.

Uzaya gönderilen üç yükün içinde, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mikro Uydular İnovasyon Akademisi tarafından geliştirilen Qingzhou Kargo Uzay Aracı Test Aracı da bulunuyor. Toplam 1,02 ton yük taşıyan test uçuşunda 27 projeye ait ekipmanlar bulunurken, 200 ila 600 kilometre irtifalarda yörünge içi testler gerçekleştirilecek.

Fırlatma, Lijian-2 roketinin ilk uçuşu oldu. Geliştiricilere göre roket, Çin'in "ortak itici çekirdek" tasarımına sahip ilk fırlatma aracı olma özelliğini taşıyor. 53 metre uzunluğundaki roket, 625 ton kalkış ağırlığına ve 753 ton itiş gücüne sahip. Roket, 500 kilometrelik Güneş eşzamanlı yörüngeye 8 ton, alçak Dünya yörüngesine ise 12 ton yük taşıyabiliyor.

Lijian-2 roketinin komutanı Yang Haoliang, roketin Çin'in yeni nesil uzay kargo taşımacılığı sisteminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yang, bunun tek bir roket tipine dayalı yaklaşımdan, birden fazla fırlatma aracının karşılıklı yedekleme ve esnek kullanım sağladığı daha sistematik bir yapıya geçiş anlamına geldiğini belirtti.

Yang, bu sistematik kabiliyetin uzay istasyonunun uzun vadeli ve istikrarlı işletimi ile kargo taşımacılığının güvenlik ve güvenilirliğinin artırılması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Yang ayrıca, geliştiricilerin yeniden kullanılabilir roket teknolojisi üzerinde çalıştığını, kontrollü iniş gibi kilit teknolojilerin doğrulanması amacıyla daha küçük bir araçla ilk testlerin tamamlandığını ve yılın ilerleyen dönemlerinde daha kapsamlı geri kazanım testlerinin planlandığını ifade etti.

Geliştiriciler, ticari roketlerin maliyetleri düşürüp verimliliği artırırken yüksek güvenlik standartlarını koruyarak ulusal uzay görevlerinde giderek daha büyük rol oynayacağını belirtiyor.

