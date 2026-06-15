Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
Çin, kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketiyle sekiz uyduyu başarıyla uzaya fırlattı. Roket, Pazartesi günü Beijing saatiyle 11:44'te fırlatıldı ve uydular planlanan yörüngelere yerleştirildi.
1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri
Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.
ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 11: 44'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)