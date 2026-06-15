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Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi

Çin, Sekiz Uydu Taşıyan Lijian-1 Y14 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
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Çin, kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketiyle sekiz uyduyu başarıyla uzaya fırlattı. Roket, Pazartesi günü Beijing saatiyle 11:44'te fırlatıldı ve uydular planlanan yörüngelere yerleştirildi.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri

Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, Lijian-1 Y14 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki ticari inovasyon pilot bölgesinden sekiz uyduyla uzaya gönderdi.

Pazartesi günü Beijing saatiyle 11: 44'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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